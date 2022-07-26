Москва, 26 июля, 2022, 08:18 — ИА Регнум. Используемые украинскими боевиками ракеты американской системы залпового огня HIMARS теперь нейтрализуются с помощью зенитно-ракетного комплекса «Бук». Об этом 26 июля сообщил офицер зенитных войск из российской группировки «О» («Отважные»).

Lockheedmartin.com Высокомобильная система ракетной артиллерии (HIMARS)

«Зенитно-ракетный комплекс «Бук-М3» я считаю сейчас самым хорошим универсальным средством противовоздушной обороны. Помимо того что он справляется успешно со своими задачами, которые были заложены заводом, он также обстреливает и реактивные снаряды, хотя по характеристикам этого не было», — сказал офицер в беседе с РИА Новости.

По его словам, в небе над Донбассом были сбиты несколько американских HIMARS, но сделать это было нелегко, поскольку ракеты летят на очень большой высоте.

«Мы, по крайней мере, обнаруживаем (ракеты) до 22 тыс. м по высоте. Сложность заключается в том, что дальность небольшая, время на принятие решения минимальное. Наши боевые расчеты доблестно справляются с задачей по сбитию, буквально в течение 10 секунд», — добавил офицер.

Он отметил, что эффективная площадь рассеивания данных снарядов очень малая, поэтому цель считается малоразмерной, высокоскоростной.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее российский военных эксперт Михаил Ходарёнок заявил, что американские реактивные системы залпового огня HIMARS не позволят Украине решить все проблемы, которые стоят перед её вооруженными силами на поле боя. По его мнение, представление о том, что эта РЗСО представляет из себя некое супероружие является ошибочным.

Читайте также: Военный эксперт предложил способ борьбы с HIMARS