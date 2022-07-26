Москва, , 08:18 — REGNUM Спикер Госдумы Вячеслав Володин прогнозирует появление новой мировой валюты, которая сменит доллар.

Рубль Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Португальский реал сменился испанским. Затем последовательно доминировали нидерландский гульден, французский франк, английский фунт и американский доллар. На смену последнему также придёт новое. Сегодня можно сказать, что это, скорее всего, не евро (который всё больше теряет), а валюты государств с суверенными экономиками», — рассуждает Володин в телеграм-канале.

Насколько быстро это произойдет, Володин затруднился ответить, но для него очевидно, что процесс дедолларизации во всем мире запущен и его не остановить.

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