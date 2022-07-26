Чебоксары, , 08:18 — REGNUM В Чувашии ближайшие дни из-за жары ожидается жёлтый уровень погодной опасности. Об этом сообщает ГКЧС республики со ссылкой на Чувашгидромет.

Спасение в жару Дарья Антонова © ИА REGNUM

В ведомстве предупреждают, что с 26 по 28 июля в Чувашии местами установится жара +30…+31 градус.

«Ожидается жёлтый уровень опасности», — говорится в сообщении ведомства.

Спасатели напоминают, что жаркая погода может привести к возникновению очагов природных пожаров и термических аномалий. Кроме того, неблагоприятные погодные условия могут отразиться на ухудшении самочувствия жителей, особенно пожилых граждан и детей, а также страдающих хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы.

Отметим, жёлтый уровень опасности означает, что стихия потенциально опасна.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 июля в республике возможны локальные дожди, при этом днём сохранится 30-градусная жара, 27 и 28 июля погода будет преимущественно солнечной, а 29 июля прогнозируются грозовые дожди.

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