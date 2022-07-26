Москва, , 08:15 — REGNUM Торги по нефти 25 июля завершились ростом. Баррель нефти марки Brent подорожал на 1,19%, до $104,81, заявил корреспонденту финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.

Цистерны нефть

Цена торгуется в ограниченном диапазоне, поскольку на одной чаше весов находятся ожидания глобальной рецессии, на другой — сокращение экспорта российской нефти из-за западных санкций.

Сейчас внимание инвесторов приковано к заседанию ФРС США, по итогам которого американский ЦБ может существенно повысить процентную ставку на 100 б. п.

Серьезное ужесточение денежно-кредитной политики Федрезервом, по мнению многих экспертов, может привести к рецессии в экономике США.

На пресс-конференции Джером Пауэлл поведает о будущих шагах ФРС, которые и станут основой ценообразования сырьевых активов. Если фактическое значение будет ниже единицы, экономика США официально в рецессии.

Йеллен предложила считать такое событие не рецессией, а «вынужденной коррекцией» перед новым ростом (подмена понятий).

Сегодня, 26 июля, на торгах в Азии нефть марки Brent стоит $106,59 за баррель. Для нефтяного рынка наибольший интерес представляют новости по потолку на российскую нефть.

Данные по ВВП США за II квартал выйдут 28 июля. Если опираться на технический анализ, то покупателям открыта дорога к уровню $110.

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