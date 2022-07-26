Красноярск, , 08:11 — REGNUM В лесах Красноярского края за минувшие сутки, 25 июля, ликвидированы два очага на площади 8,1 га. Как сообщает сайт правительства региона, они действовали в Эвенкийском и Богучанском районах.

Лесные пожары в Красноярском крае 24.mchs.gov.ru

В тушении были задействованы более 20 человек, а также одна единица техники. Авиапатрулирование, доставку сил и средств к местам возгораний осуществляли 8 воздушных судов.

По предварительным данным, возгорания в лесах возникли из-за сухих гроз и по вине местного населения.

По оперативной информации краевого Лесопожарного центра на 8.00 26 июля, на территории края действует один лесной пожар в Богучанском районе на площади 0,1 га. В ликвидации возгорания участвуют 8 специалистов.

Угрозы населенным пунктам нет.

Ситуация с лесными пожарами в регионе находится под контролем.

В мониторинге лесопожарной обстановки задействованы 100 камер видеонаблюдения, установленных в 29 муниципалитетах.

Как сообщало ИА REGNUM, 16–17 июля в регионе потушили четыре лесных пожара на площади 0,8 га — в Богучанском и Кежемском районах.

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