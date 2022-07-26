Окинский район, Бурятия, 26 июля 2022, 08:11 — REGNUM В Окинском районе Бурятии правоохранители выясняют обстоятельства ДТП с участием малолетнего ребёнка. Подробности сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе МВД республики.
По предварительным данным, вечером 25 июля в селе Орлик 60-летний мужчина за рулём автомобиля Toyota Camry при движении назад сбил двухлетнего внука.
«Мальчик с тяжёлыми травмами головы был доставлен в медицинское учреждение, где через несколько часов скончался», — отметили в ведомстве.