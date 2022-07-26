Луганск, 26 июля, 2022, 08:09 — ИА Регнум. За прошедшие сутки украинские боевики вновь открывали огонь по Алчевску в Луганской Народной Республике. Об этом 26 июля сообщили в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Обстрел

«Со стороны вооружённых формирований Украины зафиксирован обстрел по Алчевску с применением РСЗО HIMARS», — говорится в сообщении представительства в телеграм-канале.

Уточняется, что всего по населённому пункту со стороны ВСУ было выпущено пять ракет. О пострадавших и разрушениях не сообщается.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее, 24 июля, со стороны вооруженных формирований Украины было зафиксировано два обстрела по населённому пункту Красный Луч с применением РСЗО HIMARS. Всего было выпущено шесть ракет. Ещё девять снарядов калибра 155 мм со стороны Украины полетели в направлении населённого пункта Рубежное. Повреждены жилые дома, в Красном Луче разрушена гостиница и городской рынок.