Тбилиси, , 08:09 — REGNUM Реакция Вашингтона на критику деятельности посла США в Грузии Келли Дегнан свидетельствует, что она исполняет указания Госдепа, пытаясь разжечь войну республики с Россией. Об этом говорится в открытом письме депутатов грузинского парламента Созара Субари, Дмитрия Хундадзе и Михаила Кавелашвили, обнародованного 25 июля на сайте законодательного органа.

США Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Из ваших заявлений и молчания можем сделать следующие твёрдые выводы: вы не только не дистанцировались от направленной на войну риторики, но поддерживаете и разжигаете её, — заявили депутаты, обращаясь к Дегнан. — И разделяете требование отставки [грузинского] правительства»,

Они отметили, что американский посол не ответила на призыв отмежеваться от требований «радикальной оппозиции» нарастить конфронтацию с РФ. При этом ранее на критику в адрес Дегнан ответил представитель Госдепа США Нед Прайс и заступился за неё.

«То, что ваша защита была решена на уровне пресс-секретаря Госдепартамента, дополнительно подтверждает, что всё, что вы делаете, это не ваши личные решения, а текущая стратегия Америки в отношении Грузии», — отметили грузинские депутаты.

Субари, Хундадзе и Кавелашвили добавили, что они в ходе предыдущих заявлений старались сохранить имидж Вашингтона для грузинского народа. Теперь они надеются, что правящая партия «Грузинская мечта» не позволит втянуть страну в войну.

Напомним, Субари, Кавелашвили и Хундадзе 28 июня вышли из «Грузинской мечты», после чего сделали ряд совместных заявлений, в которых обвинили оппозицию в планах совершить переворот, опираясь на поддержку Брюсселя. Якобы отказ дать Грузии статус кандидата в ЕС должен был дестабилизировать ситуацию в стране.