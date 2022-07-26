Париж, , 08:07 — REGNUM Возможности по введению санкционных мер против России исчерпаны Евросоюзом полностью. Об этом 25 июля сообщает французское издание Le Monde.

Санкции Иван Шилов © ИА REGNUM

Как уточнил на правах анонимности источник из дипломатических кругов, седьмой пакет санкций продемонстрировал полное исчерпание возможностей по введению ограничений против России. Этот пакет не содержит никаких серьёзных мер, а принят только для того, чтобы привести политику блока в соответствие с позицией его союзников.

«Мы подошли к концу того, что могли сделать», — отметил в беседе с Le Monde дипломатический источник.

Евросоюз стремился к совпадению введённым им санкций с ограничениями, выдвинутыми странами G7. Однако в седьмом пакете содержатся и послабления. В частности, 27 стран Евросоюза не собираются отказываться от поставок российских энергоносителей, так как такой шаг повлечёт серьёзные экономические и социальные проблемы в стране. Даже сейчас, с текущими проблемами в поставках, ряд стран с трудом справляется с возникшими по этой причине внутренними проблемами. Кроме того, такое решение может обострить разногласия внутри блока.

Читайте ранее в этом сюжете: Страны Евросоюза не смогли договориться о сокращении потребления газа