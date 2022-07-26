Париж, 26 июля, 2022, 08:07 — ИА Регнум. Возможности по введению санкционных мер против России исчерпаны Евросоюзом полностью. Об этом 25 июля сообщает французское издание Le Monde.

Иван Шилов ИА REGNUM Санкции

Как уточнил на правах анонимности источник из дипломатических кругов, седьмой пакет санкций продемонстрировал полное исчерпание возможностей по введению ограничений против России. Этот пакет не содержит никаких серьёзных мер, а принят только для того, чтобы привести политику блока в соответствие с позицией его союзников.

«Мы подошли к концу того, что могли сделать», — отметил в беседе с Le Monde дипломатический источник.

Евросоюз стремился к совпадению введённых им санкций с ограничениями, выдвинутыми странами G7. Однако в седьмом пакете содержатся и послабления. В частности, 27 стран Евросоюза не собираются отказываться от поставок российских энергоносителей, так как такой шаг повлечёт серьёзные экономические и социальные проблемы в стране. Даже сейчас, с текущими проблемами в поставках, ряд стран с трудом справляется с возникшими по этой причине внутренними затруднениями. Кроме того, такое решение может обострить разногласия внутри блока.