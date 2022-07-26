Москва, , 08:06 — REGNUM В Москве ожидается гроза и кратковременный дождь, а температура воздуха поднимется до 30°С. Об этом 26 июля сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Москва. Летняя погода. Дарья Антонова (c) ИА REGNUM

Отмечается, что днём в столице будет 28-30°С. При этом в ночь на 27 июля температура может опуститься до 16°С. Атмосферное давление составит 744 мм ртутного столба.

Ветер будет дуть в переменных направлениях со скоростью 3-8 м/с. При грозе порывы будут достигать 15 м/с. В связи с ожидающейся непогодой объявлен жёлтый уровень опасности в Московском регионе.

В Подмосковье температура 26 июля будет колебаться от 26°С до 31°С. В ночь на 27 июля она может опуститься до 13°С.