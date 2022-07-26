Чебоксары, 26 июля, 2022, 08:05 — ИА Регнум. Из резервного фонда чувашского правительства выделяется ещё 4240 тыс. рублей на оказание помощи жителям двух районов, ранее пострадавшим от ураганного ветра. Соответствующие распоряжения подписал глава Чувашии Олег Николаев, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

Дополнительные средства выделяются из резервного фонда правительства республики. Их получит министерство труда и социальной защиты Чувашии для последующего оказания помощи пострадавшим от непогоды в двух муниципальных образованиях.

Как следует из документов, 2650 тыс. рублей выделено для оказания единовременной материальной помощи пострадавшим гражданам Ибресинского муниципального округа. Ещё 1590 тыс. рублей предусмотрено на оказание финансовой помощи жителям Комсомольского района «в связи с утратой ими имущества первой необходимости».

Ранее глава минфина Чувашии Михаил Ноздряков заявлял, что на ремонт социально-культурных объектов и оказание помощи пострадавшим предусмотрено из республиканского бюджета 12,2 млн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, ураганный ветер с дождём обрушился на Чувашию 27 июня. В эпицентре стихии оказались Комсомольский, Ибресинский и Канашский, на данных территориях ввели режим ЧС межмуниципального характера. По данным ГКЧС, из-за шквалистого ветра была повреждена кровля более 70 зданий, в том числе двух многоэтажек и 61 частного дома.