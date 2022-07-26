Южно-Сахалинск, , 08:05 — REGNUM В Южно-Сахалинске 26 июля аварийно приземлился Боинг-777 авиакомпании «Аэрофлот», который летел из Москвы, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в областном управлении МЧС.

Самолёт Alex Beltyukov

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На борту самолёта находились 13 членов экипажа и 386 пассажиров. При заходе на посадку выяснилось, что на основной стойке шасси спущено одно из четырех колес.

В аэропорт Южно-Сахалинска выехали оперативные службы. Самолёт приземлился в 15:05 по местному времени (07:05 мск). Никто не пострадал.

Как сообщало ИА REGNUM, во время полёта по Якутии воздушное судно Ми-8 зацепилось за дерево, и это стало причиной его крушения.