Тюмень, , 08:04 — REGNUM В Тюмени запущен пилотный проект по раздельному сбору твёрдых коммунальных отходов. Специальные урны размещены в общеобразовательных учебных заведениях города, в зданиях органов исполнительной власти, а также в торговых центрах, сообщает пресс-служба муниципалитета.

Урны для раздельного сбора мусора в Тюмени Пресс-служба администрации Тюмени

Специальные трёхсекционные урны предусматривают деление на не сортируемые отходы, бумагу, пластик, металл и стекло.

«Вывоз отходов организован разными мусоровозами с условием исключения смешивания раздельно накопленных отходов», — отмечают в мэрии Тюмени.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Благовещенске (Амурская область) твёрдые бытовые отходы меняют на скамейки из вторсырья.

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