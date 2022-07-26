Тюмень, 26 июля, 2022, 08:04 — ИА Регнум. В Тюмени запущен пилотный проект по раздельному сбору твёрдых коммунальных отходов. Специальные урны размещены в общеобразовательных учебных заведениях города, в зданиях органов исполнительной власти, а также в торговых центрах, сообщает пресс-служба муниципалитета.

Пресс-служба администрации Тюмени Урны для раздельного сбора мусора в Тюмени

Специальные трёхсекционные урны предусматривают деление на не сортируемые отходы, бумагу, пластик, металл и стекло.

«Вывоз отходов организован разными мусоровозами с условием исключения смешивания раздельно накопленных отходов», — отмечают в мэрии Тюмени.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Благовещенске (Амурская область) твёрдые бытовые отходы меняют на скамейки из вторсырья.