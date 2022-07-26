Уфа, , 08:11 — REGNUM Поезд «Ласточка» намерены запустить по маршруту Уфа — Раевка. Об этом 26 июля сообщил глава Башкирии Радий Хабиров в своем телеграм-канале.

Электропоезд «Ласточка» Дарья Драй © ИА REGNUM

Он сообщил, что в республике за полгода пригородные поезда перевезли 1,8 млн пассажиров, что на 17% больше, чем в 2021 году, и больше, чем до пандемии — в 2019 году.

Глава региона напомнил, что новые инновационные поезда «Ласточка», которые курсируют по маршруту Уфа — Приютово — Абдулино и поезд «Орлан», который следует из Уфы в Оренбург через Кумертау каждый день перевозят по 2,5 тысячи пассажиров, что составляет четверть всех пассажиров электричек в регионе.

«В наших ближайших перспективах — запустить ещё одну «Ласточку», которая соединит Уфу и Раевку. До конца года планируем и скоростной поезд в направлении Белорецка — «Восточный экспресс», — сообщил Хабиров.

Он также отметил, что в республике продолжится интеграция пригородных поездов в транспортную систему Уфы.

«Здесь нам предстоит большая работа, прежде всего — надо построить пересадочные узлы возле станций, чтобы люди могли пересаживаться из автобусов на электричку», — заявил он.

Согласно сообщению пресс-службы Куйбышевской железной дороги, в Башкирию уже поступил новый 5-вагонный состав «Ласточка», который с 29 июля будет курсировать по маршруту Уфа ­ — Раевка. Время в пути составит 1 час 40 минут.