Благовещенск, , 07:57 — REGNUM Третья декада июля в Амурской области будет проходить с высокой температурой воздуха. 27 июля в регионе ожидаются дожди и грозы, сообщил телеграм-канал амурского гидрометцентра.

Жара Дарья Антонова © ИА REGNUM

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«В северных районах температурный фон превышает климатическую норму на 2 — 4 градуса, в южных на один градус», — отметили метеорологи.

Ночью 27 июля Приамурье накроет циклон, возможны грозы и дожди, местами туманы. Днём температура воздуха по области будет составлять 30 — 35 градусов выше ноля, в Благовещенске — +30 — +31 градус.

Как сообщало ИА REGNUM, более 570 га саженцев погибли после сильного града в Тамбовском районе Амурской области в конце июня. Осадки также повредили посевы в Белогорском районе.