Париж, , 07:54 — REGNUM Девизом летних Олимпийских игр 2024 года в Париже станет слоган «Давайте широко откроем Игры». Об этом сообщила пресс-служба оргкомитета Олимпиады.

Олимпийские игры Petr Kratochvil

Также сообщается, что этот девиз будет использоваться и на Параолимпийских играх 2024 года.

Напомним, летние Олимпийские игры пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа 2024 года. Параолимпиада в столице Франции состоится с 28 августа по 8 сентября 2024 года.

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