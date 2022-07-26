26 июля 2022 | Время чтения 3 мин

Известие о панике в Европе после заявления Газпрома о сокращении поставок газа социальные сети встретили с иронией и уверенностью, что чем ближе зима, тем больше будут паниковать европейцы.

Светлана Шаповалова, , 08:30 — REGNUM Известие о том, что в Европе началась паника после заявления Газпрома о сокращении транзита по «Северному потоку» до 33 миллионов кубометров в сутки, спровоцировало массу комментариев в интернете. Редакция ИА REGNUM выбрала наиболее характерные из них.

Газпром Иван Шилов © ИА REGNUM

«Это ещё не паника… Это только капля в штаны… Прекращайте заниматься фигнёй и поддерживать нацизм — и памперсы вам не понадобятся…» — поделился мнением Алексей Голиков.

«И что паниковать? Добились, чего хотели, зелёная энергетика вам в помощь. Такой сценарий им нужен для того, чтобы разыгрывать антироссийский сценарий с сильных позиций. Он заключается в тезисах, что Россия не нужна Европе и Европа должна зависеть от других поставщиков и платить им премию», — отмечает Михаил Трушкин.

«На двух стульях не усидеть: и оружие поставлять, и газ получать, обнаглевшие», — соглашается Евгений.

«Всю эту еврогейскую шушеру давно пора было лишить всех поставок газа и нефти полностью, чтобы неповадно было незаконные санкции вводить в нарушение всех договоров и обязанностей. А то сами все что можно нарушают, а когда приходится нести за это ответственность, начинают обвинять в своих деяниях и их последствиях других, тех, против кого они действуют. Поганые лицемеры», — считает Светлана.

«Так вроде почти у всех там по 3–4 запасных варианта, не считая кактусов и ещё каких-то зелёных энергий. Почти все на словах отказываются и гордятся этим. Так в чём причина паники?» — вопрошает Валерий.

Зеленая энергетика Иван Шилов © ИА REGNUM

«У зелёных — зелёные источники, зачем им грязный газ от плохих русских?» — поддерживает Ольга.

«Мы ещё всерьёз ничего и не начинали, товарищи, а у них уже паника!» — иронизирует К.

«Пусть у США покупают, им же они обещали», — предлагает Иван Трескунов.

«А к зиме вообще всем перекрыть газ», — развивает тему Мария.

«А чего паниковать? Для кого построен новый СП-2? Нужна только сертификация. И все. Так кто виноват в этом? Газпром? Или всё-таки они сами эти западные «стратеги»? И ведь начнут тупо опять винить… Это уже становится реально смешно!» — рассуждает Аполон.

«Чего они ожидали? Они нарушили все контракты, назвав их санкциями, а мы должны им качать газ? Ха-ха! Прокачаем, как только вернут награбленное!» — поделилась мнением Наталья Кузнецова.

«Зима, зимушка родная, ждём тебя с нетерпением как никогда», — заметил Рустам Истматов.

«ЕС молодцы! У них есть план замены газа на уголь и торф. Настоящие герои на экологическом фронте. Такого количества негодяев-идиотов в правительствах европейских стран никогда не было», — считает Анатолий Фёдоров.

«Газпром никому ничего не отрубал и не собирается, это Запад садомазохизмом занимается, видимо, хорошо жили, им захотелось жить по-другому», — рассуждает Игорь Рогатин.

Газопровод Gazprom.ru

Как сообщало ИА REGNUM, накануне, 25 июля, Газпром известил об остановке ещё одной турбины для ремонта, вследствие чего объем прокачки газа в Европу сократился почти вдвое — до 33 миллионов кубометров в сутки.

О панических настроениях известил обозреватель британской газеты Express Джейкоб Пол. Сегодня, 26 июля, министры энергетики обсудят в Брюсселе чрезвычайный план Евросоюза по экономии газа.

«Именно такого развития событий опасалась Еврокомиссия», — отметил обозреватель.

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