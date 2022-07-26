Чебоксары, , 07:50 — REGNUM В Чебоксарах ожидается вынесение приговора по делу об убийстве, которое, как полагает следствие, было совершено из-за позднего возращения погибшего домой. Дело также примечательно тем, что государственное обвинение лично поддержал прокурор Чувашии Андрей Фомин, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе надзорного ведомства.

Преступление Иван Шилов © ИА REGNUM

По данным правоохранителей, преступление было совершено 5 апреля 2022 года около 09:10 в одной из квартир по улице Грасиса в Чебоксарах. Следствие установило, что обвиняемая, находясь в состоянии алкогольного опьянения, во время ссоры с сожителем ударила его ножом. Отмечается, что женщина попыталась оказалась пострадавшему первую помощь и вызвала врачей скорой помощи, однако ранение оказалось смертельным.

Как следует из уголовного дела, конфликт возник из-за того, что сожитель слишком поздно пришёл домой.

В надзорном ведомстве отмечают, что прокурор Чувашии Андрей Фомин лично принял участие в судебном процессе при рассмотрении данного уголовного дела, поддержав государственное обвинение и попросив суд назначить обвиняемой восемь лет лишения свободы в колонии общего режима.

Женщину обвинили в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ («Убийство»). Оглашение приговора ожидается 29 июля.

Как сообщало ИА REGNUM, в июле 2022 года житель Ядринского района признан виновным в двойном убийстве, совершённом с особой жестокостью.

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