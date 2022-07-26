Веллингтон, 26 июля, 2022, 07:47 — ИА Регнум. В Новой Зеландии за прошедшие сутки выявили 9256 случаев локального распространения коронавирусной инфекции, сообщает пресс-служба новозеландского минздрава.

Новая Зеландия

Уточняется, что 430 выявленных зараженных недавно ездили за границу. Всего с начала пандемии в Новой Зеландии подтвердили 1 568 469 случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2. От осложнений COVID-19 в стране умерли 1 396 человек.

В настоящее время в новозеландских больницах лечатся 822 пациента с коронавирусной инфекцией. Из них 24 находятся в отделениях интенсивной терапии. Отмечается, что сейчас в Новой Зеландии действует оранжевый уровень угрозы в связи с COVID-19. Это не предполагает ограничений на собрания людей и их передвижения.