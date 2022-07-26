Турин, Италия, , 07:46 — REGNUM Полузащитник туринского «Ювентуса» Поль Погба получил травму и пропустит тренировочные сборы команды. Об этом 26 июля сообщает пресс-служба клуба.

Поль Погба Football.ua

Отмечается, что Погба получил травму латерального мениска, в ближайшее время он пройдёт медобследование. В связи с этим 29-летний французский хавбек не поедет с командой в США для участия в тренировочных матчах.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 июля Погба вернулся в «Ювентус» из «Манчестер Юнайтед».

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