Полузащитник «Ювентуса» Погба получил травму
Турин, Италия, 26 июля, 2022, 07:46 — ИА Регнум. Полузащитник туринского «Ювентуса» Поль Погба получил травму и пропустит тренировочные сборы команды. Об этом 26 июля сообщает пресс-служба клуба.
Football.ua
Поль Погба
Отмечается, что Погба получил травму латерального мениска, в ближайшее время он пройдёт медобследование. В связи с этим 29-летний французский хавбек не поедет с командой в США для участия в тренировочных матчах.
Как сообщало ИА REGNUM, 11 июля Погба вернулся в «Ювентус» из «Манчестер Юнайтед».