Южно-Сахалинск, , 07:45 — REGNUM Самолёт авиакомпании «Аэрофлот» из Москвы совершил вынужденную посадку в аэропорту города Южно-Сахалинска. Об этом 26 июля сообщила пресс-служба аэропорта.

Самолёт Pixabay.com

За несколько минут до посадки авиарейса в аэропорту уточнили, что сделано всё необходимое для обеспечения безопасности выполнения полётов. Авиалайнер с 330 пассажирами на борту совершил посадку в 15:00 по местному времени. В результате внештатной ситуации никто не пострадал.

Уточняется, что экипаж самолёта запросил посадку из-за спущенного шасси.

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