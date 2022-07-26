Каа-Хемский район, Тува, , 07:43 — REGNUM В Туве начнётся суд по делу об убийстве семимесячной девочки. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры республики, в совершении преступления обвиняют 45-летнего отца ребёнка.

Кулак Pavlofox

По данным следствия, в мае 2022 года пьяный фигурант, которого раздражал плач дочери, нанёс ей несколько сильных ударов по лицу и голове. От полученных травм ребёнок скончался в больнице. Расследование к настоящему времени завершено.

«Утвержденное обвинительное заключение с материалами уголовного дела направлено в Верховный Суд Республики Тыва для рассмотрения по существу», — отметили в ведомстве.