Каа-Хемский район, Тыва, 26 июля, 2022, 07:43 — ИА Регнум. В Туве начнётся суд по делу об убийстве семимесячной девочки. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры республики, в совершении преступления обвиняют 45-летнего отца ребёнка.

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По данным следствия, в мае 2022 года пьяный фигурант, которого раздражал плач дочери, нанёс ей несколько сильных ударов по лицу и голове. От полученных травм ребёнок скончался в больнице. Расследование к настоящему времени завершено.

«Утвержденное обвинительное заключение с материалами уголовного дела направлено в Верховный Суд Республики Тыва для рассмотрения по существу», — отметили в ведомстве.