Берлин, 26 июля, 2022, 07:37 — ИА Регнум. Газопровод «Северный поток — 2» необходимо срочно ввести в эксплуатацию для поставок газа в ФРГ, заявил представитель партии «Альтернатива для Германии» (АдГ), член комитета бундестага по энергетике и защите климата Штеффен Котре.

Иван Шилов ИА REGNUM Газопровод «Северный поток — 2»

По его словам, также следует возобновить переговоры по ситуации на Украине.

«Северный поток — 2» нужно быстро принять в эксплуатацию, также следует возобновить переговоры по решению ситуации [на Украине]», — сказал парламентарий, которого цитирует ТАСС.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 июля немецкий вице-канцлер, министр по делам экономики и защиты климата ФРГ Роберт Хабек назвал «исключительно серьезной» ситуацию с энергоснабжением в Германии, сложившуюся после сокращения поставок российского газа.

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