Тында, Амурская область, 26 июля, 2022, 07:43 — ИА Регнум. В Тынде появилось огромное патриотическое граффити. Букву «Z» размером 8 на 8 метров нарисовали на трубе городской котельной, сообщила в своём телеграм-канале мэр города Марина Михайлова.

(сс) Z

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Трубу котельной выбрали местом для символа потому, что она «является символом теплоты, спокойствия и домашнего уюта».

«Направление символа обращено к въезду в город и ж/д вокзала, чтобы его смог увидеть не только каждый житель нашего города, но и миллионы транзитных пассажиров. Размер символа около 8 на 8 метров, что даёт ему возможность быть обозримым даже из самых дальних точек!» — отметила глава города.

Она подчеркнула, что военнослужащим России сейчас очень важна поддержка жителей страны. Нарисовал символ спецоперации альпинист Константин Швец с согласия руководства теплоэнергетической компании.

Как сообщало ИА REGNUM, Кемеровскую область по инициативе губернатора Сергея Цивилёва официально пишут как «КуZбасс». Регион переименовали 2 марта с целью поддержать военнослужащих России.