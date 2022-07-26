Самара, 26 июля, 2022, 07:35 — ИА Регнум. Госзакупка, объявленная крупным предприятием авиа- и космического двигателестроения, — ПАО «ОДК-Кузнецов» признана не состоявшейся. В торгах приняла участие лишь одна компания, которой и был предложен контракт на общую сумму более 4,46 млрд рублей, передаёт ИА REGNUM.

Эмилия Никитенко ИА REGNUM Торги

Контракт числится в стадии «подписания заказчиком», которым может стать ООО «Листпромстрой». В ЕГРЮЛ компания фигурирует с 2008 года, прописана в Оренбурге. Принадлежит строительный актив Сергею и Ивану Петровым. Компания ранее выступала исполнителем нескольких десятков госконтрактов на общую сумму более 10 млрд рублей.

Напомним, в задачи исполнителя входит строительство стендового комплекса для испытаний перспективных двигателей, а также поставка и монтаж оборудования. Работы планируется завершить к концу 2024 года.

Здание корпуса спроектировано площадью более 14 тыс. кв. м.