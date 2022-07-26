Ульяновск, 26 июля, 2022, 07:29 — ИА Регнум. В Ульяновской области резко снизилось суточное количество вновь выявленных случаев заражения коронавирусом. Это следует из оперативных данных управления Роспотребнадзора.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

По информации ведомства, 25 июля в регионе официально выявлен 21 носитель новой коронавирусной инфекции, что на восемь случаев меньше, чем было подтверждено 24 июля (29 случаев).

Всего в Ульяновской области сделано 2 187 563 лабораторных исследования на коронавирус.

Напомним, что с начала пандемии в регионе лабораторно подтверждено 204 190 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 199 069 пациентов, умерли 4725 ковидных больных.

Как сообщало ИА REGNUM, на 22 июля в Ульяновской области уровень коллективного иммунитета к ковиду составлял 10,3%.