Петропавловск-Камчатский, , 07:22 — REGNUM На Чукотке и Камчатке инспекторы рыбоохраны за неделю с 17 по 25 июля выявили 131 правонарушение в ходе рейдов. Были изъяты 701 кг незаконно добытой рыбы, 46 орудий лова и 23 транспортных средства, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Северо-восточного территориального управления Росрыболовства.

Лосось

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10 материалов о правонарушениях были переданы в следственные органы для принятия решений о возбуждении уголовных дел. Выписано штрафов на сумму более 231 тыс. рублей.

Больше всего правонарушений инспекторы рыбоохраны выявили за неделю в Елизовском и Усть-Большерецком районах Камчатки — 72. Было изъято 366 кг рыбы.

На Чукотке за последние семь дней зафиксировано 11 правонарушений вылова водных биоресурсов.

Всего для соблюдения законодательства во время лососевой путины-2022 на Камчатке и Чукотке действуют 59 стационарных постов Росрыболовства, работают 30 оперативных групп.

Как сообщало ИА REGNUM, на Камчатке с начала путины 2022 года добыли уже 71 096 тонн лосося, что составило 38,9% от разрешённого к вылову объёма. В прошлый нерестовый 2020 год к этому времени удалось добыть 51 149 тонн красной рыбы.