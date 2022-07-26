Киев, 26 июля, 2022, 07:20 — ИА Регнум. Контракты на закупку беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на общую сумму более 260 млн гривен ($7,1 млн) были заключены властями Украины, сообщил в своем телеграмм-канале украинский вице-премьер-министр — министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

fill Дрон

По его словам, речь идет о 78 мультикоптерах Matrice, которые оснащены технологией искусственного интеллекта. Он также отметил, что аппараты могут записывать видео высокого качества, фокусироваться на целях и определять потенциальную опасность на дистанции.

Кроме того, Украина собирается закупить две наземные системы для 20 ударных дронов Warmate и 20 БПЛА Fly Eye.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 июля Министерство обороны России объявило, что российские средства противовоздушной обороны за сутки уничтожили шесть украинских беспилотников.