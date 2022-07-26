Ульяновск, 26 июля, 2022, 07:20 — ИА Регнум. В Ульяновской области из-за непогоды повышен класс погодной опасности с жёлтого до оранжевого уровня. Об этом предупреждает управление МЧС.

Алексей Яковлев Дождь

По данным ведомства, днём 26 июля местами ожидаются ливни, крупный град, гроза, а также шквалистое усиление ветра до 20 — 25 метров в секунду.

«Объявляется оранжевый уровень опасности», — говорится в сообщении ведомства.

Напомним, оранжевый уровень означает, что погода опасна.

В Ульяновском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды ранее прогнозировали, что 26 июля регион будет находиться под влиянием южного циклона, пройдут кратковременные дожди с грозами и ливнями, возможен град.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 июля в Ульяновской области первоначально был объявлен жёлтый уровень погодной опасности (стихия потенциально опасна).