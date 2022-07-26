Вашингтон, 26 июля, 2022, 07:18 — ИА Регнум. Утверждения Госдепа США о якобы усиливающейся изоляции России были названы «воспалённым воображением» американских чиновников. Об этом сказано в комментарии, опубликованном 25 июля в телеграм-канале российского посольства в Вашингтоне.

Иван Шилов ИА REGNUM МИД России

«Попытки представить нашу страну изолированной вызваны воспаленным воображением американских деятелей, всё более утрачивающих связь с реальностью. Примечательно, что пропитанное русофобией стремление внешнеполитического ведомства США исказить реальную картину событий вызывают недоумение не только у нас, но и среди местных СМИ», — указали в российском диппредставительстве.

В посольстве России отметили, что подобные заявления Госдепартамента США не выдерживают никакой критики, так как руководство России активно участвует в международных делах. Подтверждением отсутствия всякой изоляции России является насыщенная программа турне главы МИД России Сергея Лаврова по странам Африки.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что глава МИД России Лавров прибыл в Уганду и встретился со своим коллегой Сэмом Кутесой.