Тегеран, 26 июля, 2022, 07:20 — ИА Регнум. 25 июля спикер парламента Ирана Мохаммад Багер Калибаф заявил, что США сегодня инвестируют свои средства в культурную сферу и изменение убеждений после неудач в политической и военной областях. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

Khamenei.ir Мохаммад Багер Галибаф

Калибаф выступил с речью на 10-м саммите атташе Исламской Республики по культуре за рубежом.

«Американцы пришли к выводу, что Исламская Республика не может быть побеждена военным путем», — заявил он.

«Многие политики совсем недавно осознали значение культуры. Исламская революция основана на культуре, так что мы также осознаём важность этого вопроса», — отметил спикер.

Ранее президент Ирана Ибрагим Раиси выступил на саммите, призвав иранских атташе по культуре по всему миру внести свой вклад в усилия по развитию страны в торгово-экономической и культурной областях.

Также министр культуры и исламского просвещения Ирана Мохаммад Мехди Эсмаили выступил с речью на церемонии открытия мероприятия, отметив, что экспорт культуры является одной из основных миссий атташе по культуре в зарубежных странах.