Канберра, 26 июля, 2022, 07:17 — ИА Регнум. В Австралии семь регбистов национальной лиги отказались выходить на поле в майках с ЛГБТ-символикой. Об этом 26 июля сообщили в клубе «Мэнли Си Иглз».

Various Анти-ЛГБТ

Отмечается, что ведущие игроки клуба решили бойкотировать матчи, сославшись на свои религиозные и личные убеждения. Это Джош Алоиай, Джейсон Сааб и Джош Шустер, Кристиан Туипулоту, Тоафофоа Сипли, Толутау Кула и Хаумоле Олакауату.

Причиной стали радужные линии на форме команды, которые появились перед стартом нового сезона и должны свидетельствовать о поддержке клубом ЛГБТ-сообщества и «инклюзивности».

Радужные полоски были нанесены на майки команды вместо традиционных белых. Такое решение принял исполняющий обязанности генерального директора клуба Гэри Вулмана. Это стало причиной недовольства игроков, которые посчитали, что инициативу должны были обсудить с ними.