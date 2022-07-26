Ольгинский район, Приморский край, , 07:16 — REGNUM Губернатору Приморья Олегу Кожемяко доложили о ситуации с мостами в Ольгинском районе, которые были разрушены прошедшим в крае циклоном — все 74 моста так или иначе повреждены, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

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На 26 июля в дорожных работах задействованы 43 единицы техники. Идет восстановление мостов на Михайловку и Моряк-Рыболов, сообщение с последним планируют наладить в течении нескольких часов. Параллельно идет отсыпка и грейдирование межпоселковых дорог.

«Всего в округе 74 моста, все они так или иначе пострадали, из них критично — 19», — пояснили специалисты.

Дорожники дополнительно обследуют все мостовые переходы в Ольгинском округе, чтобы устранить скрытые дефекты, «в основном это пустоты грунта на подъездах к сооружениям».

В целом, по данным министра по делам ГОЧС Приморья Александра Златкина, отрезанными остаются два села, причем к Фурманово есть дорога для большегрузов. Все населенные пункты обеспечены продуктами и предметами первой необходимости.

«Спасатели МЧС и поисково-спасательной службы помогают доставлять грузы и расчищать завалы на мостах. Уже расчищены подмостовые пространства на двух сооружениях, убрано около тысячи кубометров мусора и древесины. Электроснабжение есть во всех селах», — заверил Златкин.

Олег Кожемяко поручил отправить в посёлок Ольга специалистов «Примводоканала», которые помогут в очистке скважины и наладке очистных сооружений. Сейчас воду можно использовать только в технических целях. Население обеспечивается бутилированной питьевой водой.

Также губернатор подчеркнул, что всем ведомствам и муниципалитетам необходимо предоставить данные об ущербе:

«Все расчеты, необходимые для восстановления дорожной, коммунальной инфраструктуры, сельского хозяйства нужно дать как можно быстрее. Сейчас приоритетной задачей остается завершение аварийно-восстановительных работ, налаживание транспортного сообщения».

Как сообщало ИА REGNUM, новый мост взамен разрушенного паводками в Чернышевском районе построят в сентябре. Глава региона Александр Осипов осмотрел строящийся технологический мост через реку Алеур в Чернышевском районе, который был разрушен летними паводками 2021 года.