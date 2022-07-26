Тегеран, , 07:21 — REGNUM 25 июля посол Пакистана в Тегеране Рахим Хайят Куреши на встрече с управляющим директором информационного агентства Исламской Республики призвал к укреплению сотрудничества между Исламабадом и Тегераном во всех областях, представляющих взаимный интерес. Об этом сообщает иранское агентство IRNA.

Флаги Пакистана и Ирана Tasvirrooz.ir

Куреши отметил, что нет никаких препятствий и границ для дальнейшего расширения пакистано-иранского сотрудничества в различных областях, включая политику, экономику, культуру и науку.

Он высоко оценил интерес и доброту, проявленные Верховным лидером Ирана аятоллой Сейедом Али Хаменеи к пакистанскому народу, подчеркнув при этом: «С момента прихода к власти правительства президента Ибрагима Раиси отношения между Тегераном и Исламабадом имеют тенденцию к росту».

Куреши вновь подтвердил твердую позицию своего правительства по противодействию репрессивным санкциям, введенным против Ирана. В связи с этим он сообщил: «Мы считаем, что эти санкции оказали давление на иранскую нацию, и само собой разумеется, что, когда часть мусульманской уммы сталкивается с трудностями и ущербом, другие мусульманские нации также несут издержки».