Тегеран, 26 июля, 2022, 08:13 — ИА Регнум. 25 июля министерство здравоохранения Ирана объявило, что число смертей от пандемии коронавирусной инфекции по стране возросло до 141 717 человек, причем 33 иранца погибли от смертельного вируса за последние 24 часа. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Коронавирус

«За последние 24 часа от коронавирусной инфекции (COVID-19) скончались 33 иранца, в результате чего общее число смертей достигло 141 477 человек», — сообщило министерство здравоохранения.

Согласно полученным данным, за последние сутки в Иране было выявлено 9775 новых случаев заражения COVID-19, при этом 1397 человек госпитализированы. Министерство здравоохранения Ирана отметило, что 7 074 166 пациентов из общего числа 7 337 928 инфицированных выздоровели или были выписаны из больниц.

В отчете указано, что 972 пациента с COVID-19 находятся в критическом состоянии в отделениях интенсивной терапии.

Министерство здравоохранения также объявило, что64 753 349 иранцев получили первую дозу вакцины против COVID-19. Кроме того, 58 118 296 человек на данный момент прошли повторную вакцинацию.