26 июля 2022 | Время чтения 9 мин

Внедрение в России новых федеральных государственных образовательных стандартов (ФГОС) с 1 сентября 2022 года для учеников первых и пятых классов педагоги называют миной замедленного действия. Тюменский учитель физкультуры Антон Александрович, нещадно раскритиковавший на педагогическом семинаре ФГОС, нежданно-негаданно проснулся знаменитым. Видео с его выступлением в одночасье стало вирусным, и мнение физрука из Тюмени разделило в социальных сетях множество коллег.

Елена Миронова, , 08:55 — REGNUM Внедрение в России новых федеральных государственных образовательных стандартов (ФГОС) с 1 сентября 2022 года для учеников первых и пятых классов педагоги называют миной замедленного действия. Тюменский учитель физкультуры Антон Александрович, нещадно раскритиковавший на педагогическом семинаре новые ФГОС, нежданно-негаданно проснулся знаменитым. Видео с его выступлением в одночасье стало вирусным, и мнение физрука из Тюмени разделили в социальных сетях множество коллег.

Образование Иван Шилов (c) ИА REGNUM

Начиная с 2004 года российскую среднюю школу подгоняют под новые ФГОС уже третий раз подряд. ФГОС — это стандарты, которые будут действовать тотально по всем школам России. Они включают в себя требования к структуре основных образовательных программ, к условиям их реализации и к результатам освоения предмета детьми.

ФГОС-3, которые вводятся для учеников первых и пятых классов, в публичном пространстве начали обсуждать лишь в июле, когда учителей стали собирать на разъяснительные семинары. По признанию многих педагогов, первое впечатление было шокирующим. К примеру, дистанционные уроки дозволяются с первого класса, детей уже с пятого класса будут обучать по базовой и углублённой программам, грубо говоря, разделят на физиков и лириков. Чтобы углублённо изучать литературу, например, у ребёнка уже в пятом классе должен быть «устойчивый познавательный интерес к чтению, к ведению диалога с автором текста, потребность в самовыражении через слово, умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации, для выражения своих чувств, мыслей и потребностей». Педагоги, которые по опыту знают, что некоторые дети проявляют таланты по различным предметам гораздо позже, высказывают своё недовольство нововведением в социальных сетях, особо непримиримые собирают подписи под петициями. Астрахань, Тюмень, Москва… и то ли ещё будет.

Видео с выступлением тюменского учителя физкультуры Антона Александровича, возмущённого сокращением часов по предмету с трёх до двух в неделю, попало сперва в местные паблики, сейчас его обсуждает вся Россия.

«Знаете, сколько из детей может сдать подтягивание? Ноль! Я говорю вам как учитель. Ноль! И это первый, второй, третий, четвертый, пятый… Я и десятый, и одиннадцатый классы вёл. Единицы могут подтянуться! Один раз ребенок подтянуться не может. Он висит, а у него, я извиняюсь за выражение, пузо больше, чем у меня в 35 лет. Да это смешно! О какой физической активности идет речь… Они километр не могут пробежать вокруг школы, их потом тошнит. Они там красные потом, я извиняюсь, из них там лезут эти булочки — не булочки. Теряется здоровье у людей! Если они свои ФГОСы поставят, то дети просто будут вот такие колобки выкатываться, плюс еще эмоциональные проблемы», — заявил тюменский физрук

Школьный спортзал Алексей Колчин © ИА REGNUM

После пламенного выступления Александровича на комментаторов в сети нахлынули воспоминания об уроках физкультуры. Кто учился в советской школе, помнят её основной постулат — «в человеке всё должно быть прекрасно: и душа, и тело, и внешний облик». Причём это ещё с древнегреческих гимнасий повелось. Вопросов четыре часа в неделю уроков физкультуры не вызывали. Сейчас же дети элементарный домашний тренажёр воспринимают пыточным инструментом.

«Лазанье по канату, кувырки вперед и назад, прыжки через рейку «ножницами», подтягивание на кольцах, шведская стенка, прыжки в длину, прыжки через «козла», занятия на брусьях, бег на разные расстояния, лыжи, баскетбол, волейбол, участие в соревнованиях среди школ. Что в этом было плохого? Урокам физкультуры уделялось важное внимание, и не было столько детей с ожирением, как сейчас», — отметил в сети тюменец.

«Сейчас дети ходят, как пончики из-за фастфуда. Катаются на электросамокатах, даже не ходят пешком!» — сетует жительница Тюмени.

«Да плевать им и в департаменте, и тем более в Минобре на детей. Их задача не решать проблемы, а любой ценой снижать расходы на обучение, вот они и подгоняют ФГОС под существующую материальную базу, делая вид, что текущая ситуация с материальной базой — это и есть норма», — высказалась ещё одна тюменка

В школе Дарья Антонова © ИА REGNUM

Тюменские учителя поддержали коллегу и решили объединиться — собирают подписи под петицией против ФГОС-3. Некоторые из педагогов увидели в разделении изучения предметов на базовый и углублённый уровень желание Минобраза окончательно добить образование. Сельские учителя вообще не понимают, как разделить класс из 7–10 человек на базовых и углублённых.

«Вы прочитали эти федеральные стандарты? Их невозможно прочитать! Невозможно понять! Я думаю, что и директора школ не изучили все эти сто страниц. К сожалению, мои коллеги-учителя дискредитировали себя! Сегодня все, что спускается свыше, они делают. Почему они заставляют детей регистрироваться на цифровых платформах? А потому, что идут стимулирующие… Представляете, как хитро все обставлено? В какие условия поставили учителя? Он ведь тоже жертва», — цитирует учителя русского языка и литературы тюменский портал 72.ru.

«Я изучала ФГОС и подумала — а вдруг пострадают сельские школы? Вот осталось на деревне десять человек, зачем ради них держать школу, деньги тратить? Куда проще посадить всех на дистант, и всё», — предположила бывший учитель, ныне депутат Тюменской областной думы Регина Юхневич (КПРФ).

Эксперты Конгресса работников образования, науки, культуры и техники (КРОН) бьют тревогу, говоря об «искажении образовательной системы идеями-вирусами, разрушении её дистантами и урезанием часов на фундаментальные дисциплины, о пагубном влиянии цифровизации и множества экспериментов».

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Мало того, учителя сетуют на отсутствие учебников по новым ФГОС. Им предлагается составлять учебный план по некоему «конструктору программ», однако мало кто понял, как им пользоваться. Учителя полагают, что Минобр в желании цифровизировать среднюю школу всю и разом не в ту сторону повело.

«Хотела бы в глаза посмотреть двум человекам, да в ноги им поклониться, а потом на ноги эти плюнуть смачно: автору шаблона и редактору, который это творение как шаблон в конструктор программ запихал», — сетует педагог из Санкт-Петербурга.

«Почему бы авторам учебников не заняться адаптацией своих программ и привести их в соответствие с ФГОС? Учителя должны получить готовый инструмент для работы, а не ковыряться в нескольких программах, составляя единую по ФГОС», — возмущается педагог из Иваново.

Чиновники от образования, естественно, упрекают протестующих педагогов в резонёрстве, поясняя, что стандарт необходим, чтобы не загонять детей в ситуации, когда при переходе из школы в школу выясняется, что надо учить предмет заново. Пресекается разнобой программ и учебников. Что касается разделения изучения предмета на базовый и углублённый уровни, так ведь будущему литератору достаточно лишь представления о химии, а будущему химику вряд ли пригодится знание нюансов литературных произведений, как пишет один из сторонников новых ФГОС в сети.

В любом случае маховик нововведений запущен. Учителям остаётся лишь справляться с текущими задачами и вызовами. Учитывая, что средний возраст учителя в российской школе, по словам главы Минпросвещения Сергея Кравцова, составляет 45−47 лет, неудивительно, что многие педагоги камертоном выбирают советскую систему образования.

«Вот условно программа средней школы СССР — физика, химия, биология. Учили всех. Осваивали все. При том, что уровень был для современной школы — фантастический. Что мешает вернуть назад? И зачем нужен плинтус «базы»? Зачем?» — вопрошает комментатор из Москвы.

«Если сами не можете придумать нормальный образовательный стандарт, возьмите уже годами проверенный советский. Кто мне ответит, что кардинально изменилось во фразе «мама мыла раму»? Неужели, чтобы научить первоклашек читать, нужно переписывать букварь? Или геометрия с алгеброй как-то сильно изменились? А литературе только на пользу пойдёт, если из программы уберут «Маленького принца» и вернут «Тимур и его команда», — высказывается житель Тюмени

На уроке алгебры Дарья Антонова © ИА REGNUM

«За то, что сейчас творится в школах с соблюдением санитарных норм, при СССР все министерство образования, начиная с министра, уже строем белых медведей бы пасло, причем пожизненно», — ещё одно мнение из Тюменской области.

Немало упрёков высказывается в сети к родительским комитетам, которые «должны не деньги собирать на шторы в класс, а вникать в предлагаемые школой программы и вносить в них свои предложения, обязательные к исполнению». Ведь именно родители подписывают согласие на обучение детей по новым ФГОС.

«Дорогие педагоги! Почему вы молчите? Вы же винтики этой системы, без вас работать она не будет! Учителей дефицит. Именно вы должны сказать стоп, а родители вас поддержат. Многие родители молчат и терпят, чтобы не усложнять вам жизнь, чтобы не жрало вас ваше же начальство», — пишет мать тюменского школьника.

«У нас бумажки лежали на столе, что родители должны подписать на итоговом собрании. Я, наверное, единственная, кто спросила, что за листочек и зачем. Мне говорят: «ФГОС обновились немного, ничего там толком не поменялось…» Естественно, нам никто ничего не объяснял про них. Все собрание было по теме, как дети отучились, какие молодцы, в конце чаепитие», — рассказывает другая тюменка.

И так по всей стране — государевы люди, никого не спросясь, устроили переворот в образовании, а родители подписались на внедрение новых ФГОС, не спрашивая, не вникая, не понимая, что остаются один на один со своим ребёнком в очно-заочном цифровом будущем на годы. Кстати, кто-нибудь задумался, что разделение учеников на образовательные уровни таит в себе не только сегрегацию детей, но и коррупционную составляющую? Впрочем, для родителей в целом мало что изменится — домашнее обучение, когда «мать охрипла, дочь оглохла, соседи выучили всё наизусть, собака пересказала», либо репетиторы

По дороге в школу Александра Майер © ИА REGNUM

Как отметила в комментарии преподаватель литературы из Калуги, чиновники от образования с очередными, уже третьими ФГОС ей напоминают слесаря-интеллигента Полесова из «Двенадцати стульев» Ильфа и Петрова, который с энтузиазмом берётся за починку различных предметов, разбирает их и быстро охладевает к сему занятию, а его клиентам достаётся вещь, не подлежащая восстановлению.