Тегеран, 26 июля, 2022, 09:12 — ИА Регнум. 25 июля представитель Комиссии по национальной безопасности и внешней политике иранского парламента заявил, что депутаты страны требуют гарантий с американской стороны, если США хотят присоединиться к ядерной сделке 2015 года с Ираном. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

Иван Шилов ИА REGNUM Надпись на стене в Иране «Долой США»

Аболфазл Амуэй сообщил журналистам, что комиссия была проинформирована о последних событиях во внешней политике заместителем министра иностранных дел Али Багери Кани, который возглавляетполитическую группу на переговорах о возможном возвращении США к сделке.

Багери Кани подробно остановился на украинском кризисе и его влиянии на региональные и международные события, региональном турне президента США ДжоБайдена и его неудаче в достижении государственных целей, а также стремлении Ирана к возвышению Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и БРИКС+.

Представитель министерства иностранных дел также выделил укрепление позиций Ирана в международных коридорах и обмен энергоносителями в регионе в качестве тем, на которые нацелено министерство иностранных дел.

В другом месте брифинга, по словам Амуэй, Багери подробно остановился на текущей ситуации с переговорами о возобновлении Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), при этом депутаты парламента призвали получить достаточные гарантии от США, если страна захочет присоединиться к сделке.

Согласно данным Mehr News, Иран и Группа 4+1 уже более 18 месяцев ведут переговоры при косвенном участии США о возможном возвращении Вашингтона к СВПД.