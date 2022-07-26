Тегеран, 26 июля, 2022, 10:11 — ИА Регнум. 25 июля заместитель министра иностранных дел Ирана по политическим вопросам заявил, что мудрый выбор места проведения астанинских мирных переговоров в Тегеране, спустя несколько дней после неудачного регионального турне президента США Джо Байдена, является признаком бдительности иранской дипломатии. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

GovernmentZA Али Багери

Али Багери Кани заявил, что среди характеристик внешней дипломатии Исламской Республики Иран основной чертой является полное использование возможностей. По его словам, благодаря дипломатическому аппарату сегодня у Ирана нет пределов для расширения отношений с соседними странами.

«Мы должны использовать весь наш потенциал и практические возможности для достижения максимального взаимодействия с нашими соседями и заложить основы для долгосрочных экономических связей с региональными партнёрами», — подчеркнул Багери Кани.

Заместитель министра иностранных дел по политическим вопросам отметил, что большие проблемы, с которыми сталкивается односторонняя политическая и экономическая политика США, теперь стали очевидными, при этом Вашингтон также сталкивается с серьезными препятствиями для сохранения своей глобальной гегемонии.