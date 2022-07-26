Тегеран, , 10:39 — REGNUM 25 июля министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан заявил, что Иран выступает за всесторонние отношения и сотрудничество с Азербайджанской Республикой. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

Хосейн Амир Абдоллахиан En.mfa.ir

Выступая перед представителями местных СМИ, Амир Абдоллахиан указал на высокий приоритет действующей администрации президента Ибрагима Раиси, придаваемый укреплению отношений с соседними государствами, особенно мусульманскими странами.

Он также отметил, что у Азербайджанской Республики и Исламской Республики Иран до сих пор существует множество неиспользованных возможностей для расширения отношений, при этом в обязанности обоих посольств должен входить поиск путейпо углублению сотрудничества во всех областях, представляющих взаимный интерес.

По словам дипломата, укрепление двусторонних связей пойдёт на пользу не только народам двух соседних государств, но и региону в целом.