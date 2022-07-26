Тегеран, , 08:48 — REGNUM 25 июля старший помощник министра иностранных дел Ирана Али-Асгар Хаджи заявил, что настало время для Организации Объединенных Наций принять решение о снятии экономической блокады, введенной в отношении Йемена, и продлении режима прекращения огня. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

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Хаджи сделал это заявление на встрече со специальным представителем министерства иностранных дел Италии по делам Йемена и Афганистана, подчеркнув при этом необходимость принятия практической стратегии урегулирования йеменского кризиса.

В ходе встречи обе стороны обменялись мнениями о текущем развитии йеменского кризиса и мирном процессе в стране. Оба официальных лица также призвали к выполнению положений соглашения о прекращении огня, в частности гуманитарных вопросов.

Иранский дипломат подробно остановился на посреднических и гуманитарных усилиях Ирана по прекращению навязанной войны против беззащитного и угнетенного народа Йемена, а также установлению справедливого мира.

«С самого начала Исламская Республика Иран считала, что йеменский кризис не имеет военного решения», — сказал Хаджи, отметив, что кризис должен быть разрешен посредством политического диалога.