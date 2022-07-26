Тегеран, 26 июля, 2022, 09:37 — ИА Регнум. 25 июля заместитель министра иностранных дел Ирана по экономической дипломатии Мехди Сафари заявил, что экспорт наукоемкой продукции достиг 836 миллионов долларов в течение первого квартала текущего иранского календарного года. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Иран

Выступая на встрече с членами Торговой палаты Мешхеда, Сафари отметил, что в прошлом году эта цифра составила 400 миллионов долларов.

Он подчеркнул, что министерство иностранных дел следит за развитием экономических отношений с соседними азиатскими, а также европейскими и африканскими государствами.

Иранский представитель также сообщил, что министерство поставило на повестку дня всестороннее сотрудничество с Афганистаном.

Далее Сафари заявил, что министерство иностранных дел уделяет приоритетное внимание представлению услуг для совместных наукоемких производств за рубежом.