Нью-Дели, , 07:07 — REGNUM Не менее 16 человек погибли в результате отравления контрафактным алкоголем в штате Гуджарат на западе Индии. Об этом сообщает издание The Times of India.

Пьянству нет!

Сообщается, что жители округов Ахмедабад и Ботад употребляли суррогатный алкоголь. В результате отравления погибли 16 человек, еще десять пострадали и были направлены в больницы. Из них пятеро в настоящее время находятся в тяжелом состоянии. Сейчас сотрудники правоохранительных органов Индии пытаются вычислить производителей и продавцов контрафакта.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 июля в Магнитогорске несколько детей получили тяжелые отравления алкоголем. При этом за июнь 2022 года подобных происшествий в Магнитогорске было девять. Пятеро из пострадавших детей попали в реанимацию.