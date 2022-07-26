Багдад, 26 июля, 2022, 07:02 — ИА Регнум. Несколько ракет упали на территорию газового месторождения Хор-Мор в районе Сулеймания на севере Ирака 25 июля, сообщило Reuters со ссылкой официальные власти Иракского Курдистана.

(сс) code404 Взрыв

Сведений о разрушениях или пострадавших нет. Ни одна из группировок не взяла на себя ответственность за нападение.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 июля был нанесен ракетный удар по турецкой военной базе в провинции Нейнава на севере Ирака.