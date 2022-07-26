Куала-Лумпур, , 07:02 — REGNUM В Малайзии за прошедшие сутки скончались девять пациентов с коронавирусной инфекцией. Об этом свидетельствуют данные министерства здравоохранения королевства.

Малайзия Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Таким образом, общее число жертв осложнений COVID-19 на малайзийской территории выросло до 35 923 человек. Также за минувшие сутки в стране выявили 3300 носителей SARS-CoV-2, причем двое из них прибыли из-за рубежа. Всего с начала пандемии в Малайзии подтвердили 4 654 951 случай заражения коронавирусом нового типа.

К настоящему времени в королевстве уже выздоровели и выписались из медучреждений 4 572 712 человек. Сейчас в Малайзии числится 46 316 активных случая заболевания коронавирусной инфекцией. При этом 51 пациент помещен в отделения реанимации, из них 28 нуждаются в кислородной поддержке. Также уточняется, что к 26 июля в Малайзии повторно вакцинировались не менее 49,5% жителей.