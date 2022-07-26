Москва, , 07:05 — REGNUM Фигурант списка Forbes Герман Хан потребовал от евросуда отменить решение совета Евросоюза о наложении на него санкций. Карточка дела за номером T-333/22 появилась в базе евросуда, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Санкции Иван Шилов © ИА REGNUM

Известно, что иск был подан ещё 6 июня 2022 года, язык дела — французский. Местом жительства у Хана указан Лондон, ответчиком — совет Европейского союза.

Заявитель требует аннулировать решение в части санкций, касающихся его лично, а также обязать Совет оплатить расходы.

В иске Хан ссылается на три довода. В частности, он заявил, что не было установлено правовой основы для критерия, по которому он попал в список, а также была сделана ошибка в оценке — «ни одно из доказательств, на которые ссылается Совет, не соответствует требованиям прецедентного права ЕС в отношении стандарта и качества доказательств».

В «Рейтинг российских миллиардеров — 2022» Forbes Хан числится на 14-м месте с состоянием $ 7800 млн. Он также фигурирует как бывший член совета директоров LetterOne.

Напомним, ранее десяток российских олигархов, попавших под санкции ЕС, обратились с соответствующими исками в евросуд, требуя снять с них ограничения. Среди заявителей отметились Роман Абрамович, Михаил Фридман (экс-член совета директоров LetterOne), Петр Авен и другие фигуранты списка Forbes.

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