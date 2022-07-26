Москва, , 06:59 — REGNUM Столкновение шести автомобилей произошло на юго-западе Москвы. Об этом 26 июля сообщила пресс-служба департамента по транспорту города.

ДТП Иван Шилов © ИА REGNUM

Уточняется, что массовое ДТП произошло утром 26 июля на Большой Академической улице (перед пересечением с улицей Линии Октябрьской Железной дороги). На месте происшествия работают оперативные службы города.

Информация о пострадавших уточняется. Движение в районе ДТП не затруднено.

Ранее ИА REGNUM сообщало о гибели мужчины и женщины в ДТП с мотоциклом в Санкт-Петербурге.

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